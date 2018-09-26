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Trump haddini aştı, Maduro'ya darbe çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela ordusuna darbe çağrısı yaptı. Trump, Maduro için, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim" açıklamasında bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:47
Trump haddini aştı, Maduro'ya darbe çağrısı yaptı

Türkiye düşmanı terör örgütlerine alenen destek veren ABD şimdi de Türkiye dostu ülkeleri hedef alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolaylıkla devrilebileceğini öne sürdü.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri arasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetiminin askeri müdahaleyle kolayca devrilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD liderliğindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Trump, askeri strateji ortaya koymadığını söyledi.

"ONUR NİŞANESİ"

Diğer yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Hazine Bakanlığının dün, eşi ve yakın çevresine yönelik aldığı yaptırım kararı hakkında devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "emperyalist güce karşı verilen savaşta bu tür yaptırımların etrafındakiler için bir onur nişanesi olduğunu" kaydetti.

Eşini hedef alan yaptırımlara tepki gösteren Maduro, "Bana saldırmak istiyorsanız direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayın." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores'in yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

"The New York Times" (NYT) gazetesinde bu ayın başında yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladığı ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:47
  1. Nicolas Maduro
  2. Donald Trump
  3. darbe

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul23 dk önce
    Tam bir haydutluk bu sarı Siyonist domuzunun yaptığı. Diren Maduro Siyonist imparatorluğunun yıkılacağının ayak sesleridir bu domuz oğlu domuzun yaptıkları.
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