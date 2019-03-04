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Trump, Güney Kore ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile tatbikatların sonlandırılmasına ilişkin, "Güney Kore ile askeri tatbikatları istemememin nedeni ABD için geri bize ödenmeyen milyonlarca doları tasarruf etmektir." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:11
Trump, Güney Kore ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile tatbikatların sonlandırılmasına ilişkin, "Güney Kore ile askeri tatbikatları istemememin nedeni ABD için geri bize ödenmeyen milyonlarca doları tasarruf etmektir." dedi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüşmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatları sonlandırma kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Güney Kore ile askeri tatbikatları istemememin nedeni ABD için bize geri ödenmeyen milyonlarca doları tasarruf etmektir. Başkan olmadan önce de pozisyonum buydu. Ayrıca Güney Kore ile tansiyonu düşürmek şu an için iyi bir şeydir." paylaşımında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Güney Kore Milli Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo'nun dün telefon görüşmesi sırasında "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararını aldıklarını açıklamıştı

"Yavru Kartal" tatbikatı 2001'den beri her yıl baharda düzenleniyordu.

Tatbikatta, iki ülke kuvvetlerinin cephe gerisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin operasyonların yanı sıra özel harekat, karaya asker çıkarma, alan savunması, hava ve deniz muharebe eğitimleri ile kritik askeri silahları ön cepheye taşıma konularında eğitim veriliyordu.

"Kilit Kararlılık" tatbikatı ise 1976'dan beri çeşitli isimlerle anılan ABD Pasifik Kuvvetlerinin Güney Kore'ye muhtemel bir savaş ortamında destek verme tatbikatıydı.

2001'den itibaren "Yavru Kartal" tatbikatı ile ABD, Kore Yarımadası'na asker çıkarma eğitimleri yapıyordu.

Trump, geçen yıl bu iki önemli tatbikatı, oldukça pahalıya mal olduğu gerekçesi ile eleştirmiş ve tatbikatlar geçici süre ile askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 00:11
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