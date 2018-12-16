Çavuşoğlu detayları açıkladı: Trump, Gülen'i iade etmek için çalıştıklarını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ayrılmayı değerlendirdiğine inandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

'Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, hiçbir AB ülkesinin konuyla ilgili net bir tavır almadığını belirtti. Kaşıkçı, ses kayıtlarında cinayetin önceden planlandığının net bir şekilde anlaşıldığını belirtti.