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Çavuşoğlu detayları açıkladı: Trump, Gülen'i iade etmek için çalıştıklarını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili çalışıldığını söylediğini bildirdi.

16 Aralık 2018 Pazar 13:44
Çavuşoğlu detayları açıkladı: Trump, Gülen'i iade etmek için çalıştıklarını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ayrılmayı değerlendirdiğine inandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

'Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, hiçbir AB ülkesinin konuyla ilgili net bir tavır almadığını belirtti. Kaşıkçı, ses kayıtlarında cinayetin önceden planlandığının net bir şekilde anlaşıldığını belirtti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:44
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • DartSidousDartSidous22 dk önce
    Bu söylediklerine Sayın Bakan kendi inanıyorsa bence o koltukta boşa oturuyor. Kaşıkçı meselesine gelince sen tavır aldın kardeşim de Avrupa'dan tavır bekliyorsun? Tavır öyle lafla olmaz, Suudi Arabistan'la ilişkilerini askıya al bakalım, alamazsın neden? Çünkü Türkiye'de binlerce Suudlu yatırımcı var onlar kaçarsa ekonomi tüm batar. E sen yapamadığın şeyi başkasından niye istiyorsun? En azından Almanya falan silah satışlarını askıya aldı sen ise hala Suud'a savaş gemisi satma derdindesin. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır!
  • Kocasolak Kocasolak 23 dk önce
    Türkiye yi oyalama taktiğidir bu, abd bize suçsuz Halkbank yöneticisini vermedi daha.
  • MilletMillet28 dk önce
    Sayın bakanım yalan söylüyorlar bunu hala öğrenemediniz mi.
  • ERSOY ERSOY 29 dk önce
    Kaç yildaha oyaliyacak ABDbizi bilelimdeona gore iadeedilecegigunu bilelim

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