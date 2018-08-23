Trump görevinden alınacak mı? Bomba gelişme Trump azledileceğini anlayınca dünyayı tehdit etti

ABD’nin en çapsız başkanı Trump azledilecek mi? Sorusu günün en çok merak edilen konusu oldu. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmesi sonrası ABD, Trump’ın başkanlıktan azledileceğini konuşuyor. Trump, “Size bir şey söyleyeyim, şayet görevimden azledilirsem, piyasalar zarar görür, bence herkes fakirleşecek” diyerek dünyayı tehdit etti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı (SDNY) ile anlaşıp itirafçı olacağını kabul etmesi ile 2016 Başkanlık Seçim Kampanyası Başkanı Paul Manafort’ın 8 maddeden suçlu bulunmasının ardından ‘Trump azledilecek mi?” sorusu gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti.

TRUMP AZLEDİLİRSE DÜNYA FAKİRLEŞİR MİŞ

Cohen’in ifadelerinin ardından, bazı Demokrat Partili üyeler, Trump’ın seçim döneminde kadınların susması için verilen para nedeniyle azledilmesi gerektiğini dile getirerek harekete geçti.ABD Başkanı Donald Trump, görevinden azledilmesi halinde ekonominin büyük bir yara alacağını söyledi. Amerikan televizyon kanalı Fox’ın Fox & Friends programına katılan Başkan Trump, “Size bir şey söyleyeyim, şayet görevimden azledilirsem, piyasalar zarar görür, bence herkes fakirleşecek.” dedi. ABD başkanı, ekonomide “tersine inanamayacağınız rakamlar görürsünüz” iddiasında bulundu. Başkan Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’ın, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı (SDNY) ile anlaşıp itirafçı olacağını kabul etmesi ile 2016 Başkanlık Seçim Kampanyası Başkanı Paul Manafort’ın 8 maddeden suçlu bulunmasının ardından ‘Trump azledilecek mi?” sorusu gündeme geldi.