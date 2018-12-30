0553 313 94 23

Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratları sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump: - "Sınırda çocukların veya başka herhangi birinin ölümünden Demokratlar ve onların, insanlara bu ülkeye yasa dışı yollarla girebileceklerini düşünerek uzun bir yol katetmesine olanak tanıyan acınası göçmen politikaları sorumludur. Bir duvarımız olsaydı giremezlerdi. Denemeyeceklerdi bile"- "Söz konusu iki çocuk da Sınır Devriye Birliklerine teslim edilmeden önce de hastaydı. Ölen kızın babası onların (Sınır Devriye Birliklerinin) suçu olmadığını, kızına günlerce su vermediğini söyledi. Sınır Devriye Birliklerinin bir duvara ihtiyacı var ve bu son bulacak"

30 Aralık 2018 Pazar 01:20
Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratları sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında ABD tarafından gözaltında tutulan 8 yaşındaki çocuğun ölümünden Demokratları sorumlu tuttu.

Orta Amerika'dan gelerek Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçen ve sınırda gözaltına alınan ikinci çocuğun da hayatını kaybetmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

Trump, gözaltındaki göçmenlerin maruz kaldığı kötü koşullara yönelik eleştiriler üzerine Demokratları suçlayarak kendini savundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Sınırda çocukların veya başka herhangi birinin ölümünden Demokratlar ve onların, insanlara bu ülkeye yasadışı yollarla girebileceklerini düşünerek uzun bir yol katetmesine olanak tanıyan acınası göçmen politikaları sorumludur. Bir duvarımız olsaydı giremezlerdi. Denemeyeceklerdi bile." ifadelerini kullandı.

Trump, sınırda ölen iki çocuğa ilişkin, "Söz konusu iki çocuk da Sınır Devriye Birliklerine teslim edilmeden önce de hastaydı. Ölen kızın babası onların (Sınır Devriye Birliklerinin) suçu olmadığını, kızına günlerce su vermediğini söyledi. Sınır Devriye Birliklerinin bir duvara ihtiyacı var ve bu son bulacak." paylaşımında bulundu.

Geçen hafta ailesiyle Guatemala'dan gelerek yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki bir erkek çocuk, New Mexico eyaletindeki Alamogordo bölgesinde dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Soğuk algınlığı ve ateş teşhisi konularak taburcu edilen çocuk günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırılmış ve kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

Önceki hafta ise, Guatemala'dan gelen 7 yaşındaki bir kız çocuk da gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 01:20
  1. ABD
  2. göçmen konvoyu
  3. Guatemala
  4. Meksika
  5. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, göçmen çocukların ölümünden dolayı Demokratları suçladı: Bir duvarımız olsaydı...
    1. Trump, göçmen çocukların ölümünden..
    2. ABD Başkanı Trump'tan Çin ile anlaşma..
    3. Kanserle savaşan kadın ihmal kurbanı..
    4. Trump göçmen çocuklarının ölümünden..
    5. YPG'li terörist konuştu: ABD'nin..
    6. Dağda mahsur kalan kişileri jandarma..
    7. Kan donduran itiraf! Abisini öldürüp..
    8. Sırbistan'daki protestolar devam ediyor
    9. Şehit babası trafik kazasında hayatını..
    10. Emniyet Genel Müdüründen yılbaşı..
    11. "Onu öldürmek istedim"
    12. "Trump henüz Afganistan'dan çekilme..
    13. İnegöl Köftesi'ni dünyaya tanıtan ünlü..
    14. Sırbistan'daki hükümet karşıtı..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2018
    16. Ozan Tufan'a çifte talip!
    17. Sarı yelekliler yeniden sokaklarda!..
    18. Bebeklerin genleriyle oynayan bilim..
    19. Adliyeye girmeye çalışan sahte polis..
    20. Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi
    Tespit edildi, 12 savaş gemisi nöbet tutuyor! Türkiye'yi ayağa kaldıracak
    Tespit edildi, 12 savaş gemisi nöbet tutuyor! Türkiye'yi ayağa kaldıracak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Eygi'den sonra Pekin de Akit TV'de konuştu... Şimdi düğümü mahkeme çözecek
    Eygi'den sonra Pekin de Akit TV'de konuştu... Şimdi düğümü mahkeme çözecek
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı