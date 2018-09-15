Trump giderse tekrar Paris Anlaşması'na girebiliriz

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Al Gore, Paris Anlaşması'nın sanılanın aksine önemini kaybetmediğini belirterek, "Anlaşma ile 195 ülke tarihte ilk defa küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda anlaştı. Biliyorum Donald Trump bir konuşma yaptı ve anlaşmadan çıktığını söyledi. Ancak yeni bir başkanımız olması halinde, 30 günlük ihbar süresi sonunda tekrar Paris Anlaşması'na girebiliriz." dedi.

Gore, Küresel İklim Hareketi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan öncelikli olarak ekonomik olanakları daha düşük seviyede olan ya da standartların altında yaşayan insanların etkilendiğini ancak herkesin tehdit aldında olduğunu söyledi.

İklim değişikliği ile mücadeleyi sadece yeni nesiller için değil, şu an yaşamını sürdüren insanlık için de başarılı bir şekilde gerçekleştirmek gerektiğine işaret eden Gore, "Gerçekleri görmezden gelemeyiz. Uyanmalıyız. Harekete geçmeliyiz. Değişmeliyiz. Enerji kaynaklarımızı rüzgara, güneşe çevirmeliyiz, daha ucuz daha ekonomik ve çevreci olana doğru yönelmeliyiz." diye konuştu.

Gore, Amerika kıtasının tarihinde ilk defa iki büyük kasırga ile mücadele etmek durumunda kaldığını vurgulayarak, "Bilim insanları daha iyi açıklar ancak 4 milyon insan iklim değişikliği sebebiyle doğa olaylarına maruz kaldı ve evlerini terketmek durumunda kaldı. Sıcaklıklar her geçen gün artıyor, sıcaklıkla havadaki nemi artırarak yağmur şiddetini ve sıklığını artırırken bazı coğrafyalarda ise kuraklığa sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Paris Anlaşması önemini kaybetmiyor"

Gore, artan hava sıcaklıklarının hava akımları sayesinde okyanusa aktarıldığını anlattı.

İklim değişikliği yüzünden meydana gelen değişimin sadece Afrika'yı değil, Asya ve Amerika'yı da vurduğunu dile getiren Al Gore, "Kalifornia tarihinin en büyük yangınını yaşadı.Tornadolar bu kıtaya yabancı değil ancak şiddeti her geçen gün daha fazla arttı. Bu doğa olaylarının şiddetli yaşanmasından ötürü sadece Kalifornia'da 129 milyon ağaç yıkıldı." şeklinde konuştu.

Gore, Paris Anlaşması'nın önemini kaybetmediğine işaret ederek, "Anlaşmanın en önemli özelliği ilk defa 195 ülkenin iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda fikir birliğine varması olmuştu. Biliyorum Donald Trump bir konuşma yaptı ve anlaşmadan çıktığını söyledi. Bildiğiniz gibi kanunlar gereği seçim sonuçlarını kabul ettik. Ancak yeni bir başkanımız olursa 30 günlük ihbar süresi sonrasında tekrar Paris Anlaşması'na girebiliriz." ifadelerini kullandı.