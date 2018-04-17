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Trump geri adım attı... Yaptırımlar ertelenecek

ABD yönetimi Rusya'ya getireceği yeni yaptırımları erteledi. Bu kararla Rus hisseleri yükselişe geçti.

17 Nisan 2018 Salı 18:09
Trump geri adım attı... Yaptırımlar ertelenecek

ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova'nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya'ya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti.

Konu hakkında bilgi sahibi ancak ismini vermek istemeyen yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Haley için "Büyükelçi biraz fazla erken davrandı" dedi. Yetkili, hafta sonunda ABD, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'dan destek alan Esad'a karşı Suriye'ye yaptığı füze saldırısının ardından, yeni yaptırımlar getirmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aşırı İslamcılığa karşı mücadele, internet denetimi ve başka konularda müzakere çabalarıyla çelişeceği kaygısını taşıdığını söyledi.

RUS HİSSELERİ YÜKSELDİ

Rus hisse senetleri ve tahvilleri, ABD'nin yeni yaptırımları erteleme kararının ardından yükseldi. Rus hisseleri yüzde 1.7 yükselirken, Rusya'nın dolar cinsi tahvil fiyatları verim eğrisi genelinde yükseldi ve beş yıllık CDS'leri düştü. Ruble ilk işlemlerde yükseldikten sonra yüzde 0.8 gerileyerek volatilitesini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 18:09
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Nikki Haley
  4. Donald Trump
  5. İngiltere
  6. Fransa

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