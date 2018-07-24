Trump: Gerçek bir anlaşmaya hazırız

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "Bir önceki yönetim tarafından yapılan ve bir felaket olan anlaşmanın aksine, ABD gerçek bir anlaşma yapmaya hazır. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, geçtiğimiz mayıs ayında, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.