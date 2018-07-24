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Trump: Gerçek bir anlaşmaya hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşması konusunda 'gerçek bir anlaşmaya hazır olduklarını' söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 22:04
Trump: Gerçek bir anlaşmaya hazırız

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "Bir önceki yönetim tarafından yapılan ve bir felaket olan anlaşmanın aksine, ABD gerçek bir anlaşma yapmaya hazır. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, geçtiğimiz mayıs ayında, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:04
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İran
  3. ABD

YORUM YAZ

  • ferhat ferhat 26 dk önce
    ..ama "GERÇEk " diyor.
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