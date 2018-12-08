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Trump Genelkurmay Başkanı adayını açıklayacak

Trump'ın önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i bu göreve getireceği iddia edildi- Genelkurmay Başkan adayının gelecek yılın ortalarına doğru açıklanması beklenirken, Trump'ın bunu hemen duyuracağına yönelik haberler ABD Savunma Bakanlığında sürprizle karşılandı- Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 03:56
Trump Genelkurmay Başkanı adayını açıklayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i, Genelkurmay Başkanlığına aday göstereceği bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i bu göreve getireceği iddia edildi.

Trump'ın bu kararını yarın Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri arasında Philedelphia'da oynanacak Amerikan Futbolu maçında duyuracağı ifade edildi.

Trump gün içinde maç sırasında Genelkurmay'da görev değişimine ilişkin bir duyuru yapacağını söylemişti.

- Pentagon'a sürpriz olduğu iddiası

Genelkurmay Başkan adayının gelecek yılın ortalarına doğru açıklanması beklenirken, Trump'ın bunu hemen duyuracağına yönelik haberler ABD Savunma Bakanlığında sürprizle karşılandı.

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Albay Patrick Ryder, gün içinde AA muhabirinin bu konudaki sorularına "Bizim elimizde duyurabileceğimiz bir şey yok, Beyaz Saray'a sorun." yanıtını verdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Goldfein'in de Genelkurmay Başkanlığı için güçlü bir aday olduğu belirtilirken Milley'in Trump'la iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekiliyor.

Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliği ve kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Orgeneral Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve daha sonra ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015 yılında eski Başkan Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde iki yıl daha uzatılmıştı.

Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.





Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 03:56
  1. ABD
  2. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford
  3. Orgeneral Mark Milley
  4. Trump

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