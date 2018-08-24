0553 313 94 23

Trump fikir değiştirdi! Pompeo'ya talimat verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istediğini açıkladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 22:31

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİN ETKİSİ

Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, "Bundan dolayı (Çin'in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum." görüşünü paylaştı.

Trump, "Dışişleri Bakanı Pompeo, büyük ihtimalle Çin ile ticari ilişkimiz çözüme kavuştuktan sonra, yakın zamanda Kuzey Kore'ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri Kim'e (Jong-un) en derin hürmet ve saygılarımı iletiyor, onunla yakın zamanda görüşmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 22:31
  1. trump
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli Malazgirt'e gidiyor
    1. Bahçeli Malazgirt'e gidiyor
    2. Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde..
    3. Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. yeni..
    4. Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    5. Ankara’da polisi alarma geçiren patlama!
    6. Kastamonu'da korkutan yangın!
    7. Yollarda kullanılan delinatörler..
    8. Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı..
    9. Trump fikir değiştirdi! Pompeo'ya..
    10. Yemen ordusu Taiz'de ilerliyor
    11. Rusya Merkez Bankası'nda yangın çıktı!
    12. Malazgirt Şehitleri için fener alayı
    13. Ankara Valiliği'nden güzergah uyarısı
    14. 15 Temmuz'un senaryo olduğunu iddia..
    15. Selin vurduğu Hindistan'da yılan..
    16. ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak..
    17. İsrail'den gerçek mermi! 50 Filistinli..
    18. Bakan Çavuşoğlu, Minnihanov ile görüştü
    19. Solcular bunu tartışıyor: Uğur..
    20. ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı!..
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    Duterte'den Çin'e uyarı: Savaşa neden olur!
    Duterte'den Çin'e uyarı: Savaşa neden olur!
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!
    Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"