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ABD Başkanı Trump: FED'in yeni bir hata yapmayacağını umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, FED'in faiz kararını açıklamasından önce konuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, 'FED'in yeni bir hata yapmayacağını umuyorum' dedi.

18 Aralık 2018 Salı 15:32
ABD Başkanı Trump: FED'in yeni bir hata yapmayacağını umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklamasının öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"FED'in yeni bir hata yapmayacağını umuyorum" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

"FED'deki insanların yeni bir hata yapmadan önce Wall Street Journal'daki editörü okumalarını umuyorum. Piyasanın hali hazırda olduğundan daha az likit olmasına izin verilmemeli"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:32
  1. Donald Trump
  2. ABD Merkez Bankası
  3. FED
  4. Açıklama

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