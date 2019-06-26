0553 313 94 23

Tehlikeli gerilim! Trump 'ezeceğiz' demişti, Ruhani'den sert cevap

ABD ve İran arasında gerilim en yüksek seviyeye çıktı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin hiçbir şart altında ABD ile ikinci bir müzakere yapmayacağını belirterek "Eğer ABD, İran sınırlarında tacizlerine devam ederse, İran ordusu kesin karşılık verecektir" açıklamasında bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:34
Tehlikeli gerilim! Trump 'ezeceğiz' demişti, Ruhani'den sert cevap

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, telefon görüşmesinde Macron'a, İran'ın bölgede savaş ve gerginlik istemediğini belirterek, "İran her zaman bölgede istikrar ve barışı istemiştir" dedi. Fransa ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer nükleer anlaşmanın tüm taraf ülkeleri taahhütlerini uygulamış olsalardı bugün bölgede ve dünyada olumlu gelişmelere tanıklık ederdik" ifadelerini kullandı.

''Avrupa verdiği sözleri tutmadı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan ayrılması ile Amerika, Avrupa ve İran halklarına zarar verdiğini belirten Ruhani, İran'ın Avrupa'nın nükleer anlaşma kapsamında verdiği sözler nedeniyle anlaşmadan ayrılmadığını vurgulayarak, "Ancak Avrupa verdiği sözleri yerine getirmedi. İran nükleer anlaşmanın 36 ve 26. maddeleri gereğince taahhütlerini askıya almaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

İran'ın hiçbir şart altında ABD ile ikinci bir müzakere yapmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait casus uçağına işaret ederek, "Eğer ABD, İran sınırlarında tacizlerine devam ederse, İran ordusu kesin karşılık verecektir" dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 07:34
  1. abd
  2. Ortadoğu
  3. müzakere
  4. hasan ruhani
  5. Ruhani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı
    1. Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve..
    2. Ankara'da silahlı saldırı: 3 yaralı
    3. Şafak vakti dev operasyon! Çok sayıda..
    4. Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
    5. Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    6. Trump 'ezeceğiz' demişti, Ruhani'den..
    7. Cilt alt tonu nasıl belirlenir?
    8. Fatih’te bir Tacikistanlı kadının..
    9. Resmi gazetede yayımlandı! 120 bin..
    10. Adana'da milyonluk hırsızlık… Polis..
    11. ABD Temsilciler Meclisinden sınırdaki..
    12. Yapımı tamamlandı… Almanya'da 'Cami..
    13. Tunus Büyükelçiliği’ne Atama Kararı..
    14. Şafak vakti FETÖ operasyonu: 37..
    15. Cumhurbaşkanlığı Atama ve Görevden..
    16. ‘Askeralma’ Kanunu TBMM’de kabul edildi
    17. Başkentte gece kulübüne silahlı..
    18. İşgalci İsrail’de kazan kaynıyor!..
    19. Bahçeli resti çekti… ‘Çok dikkatli..
    20. Başkentte Selçuklu dönemine ait 2 bin..
    21. Suudi Arabistan açıkladı! 'Bir İHA'yı..
    22. Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira..
    23. 100 bin asker erken terhis olacak…..
    24. Sudan'da gece gösteriler düzenlendi
    25. Suriye sınırında hareketli..
    26. 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı
    27. Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    28. Kaymakamın 3 oğlu kavgada bıçaklandı
    29. Konya'da dehşete düşüren olay! Kanlar..
    30. Kritik uyarı! Sıcaklar artıyor.....
    Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal
    Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil