Trump'ın Amerikalılara kötü etkisi: Sırf Meksikalı diye aşağıladı

yeniakit.com.tr Amerikan başkanı Trump’ın daha seçilme sürecinden itibaren yüksek oranda başvurduğu nefret söylemleri, Amerikalılarda kötü tesirlere yol açtı ve nefret suçlarının ciddi artışına neden oldu. Son olarak yaşanan ve videoya alınan çarpıcı örneklerinden birisi bir kadının sırf Meksikalı olduğu için bir adamı aşağıladığı görülüyor.

“SEN MEKSİKALISIN; DOLAYISIYLA TECAVÜZCÜ VE HAYVANSIN!”

Batı’nın Ortaçağ devri kara cahil nefret ve kibrini başkanlığı sırasında gitgide ülkesinde yükselten Trump’ın Amerika’sında, son yaşanan hadiselerden birinin video kaynı birçok Amerikan haber kaynağına konu olup sosyal medyada çokça tepki ve paylaşıma yol açtı.

Videoda ileri yaşta olduğu gözüken kadının, Meksikalı işçinin kendisine “Bizden neden nefret ettiğini bilmiyorum. Neden bizden nefret ediyorsun?” diye sorması üzerine üstüne gidip “Çünkü siz Meksikalısınız” cevabı verdiği görülüyor.

Bunun üzerine işçinin, “Meksikalı olduğumuz için mi? Biz burada onurlu insanlarız” cevabı verdiği, kadının ise gülerek, “Tabi, tecavüzcüler ve hayvanlar” diyerek tam Trump’ın benzetme ve hakaretleriyle tahkir ettiği müşahede ediliyor.

Meksikalı bu bahçe düzenleyicisi ise, “Tecavüzcü mü? Kaç insan tecavüz ettim ben?” derken kadın saydırmaya devam edip üstüne “uyuşturucu satıcılığı” ile itham ediyor. Adamın “kaç uyuşturucu satmışım ben?” cevabını da umursamayan kadın, “siz ayrıca herkesin bahçesini kirletiyorsunuz” diyerek aşağılama ve hakaretlerini sürdürüyor.

Hadise üzerine Esteban Guzman adlı bu Meksikalı ise şu mesajı paylaştı: “Trump’ı seçtiğiniz için teşekkürler çünkü onun sayesinde nereye gidersem gideyim ben bir tecavüzcü, hayvan ve uyuşturucu satıcısıyım. Bu kadar çok nefret edilmenin nasıl hissettirdiğini bilmiyorsunuz. Bana atabilecekleri tüm ırkçı iftiraları kaldırabilirim. Fakat anneme bağırmaya başladıklarında, bu başka bir mesele. Biz dürüst, çalışkan ve saygılı insanlarız. Lütfen, ırkçılığı durdurmak için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var.”