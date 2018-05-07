Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Trump eski bakanı uyardı!

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı ve Avrupalı bazı yetkililerle nükleer anlaşma konusunda görüştüğü ortaya çıkan eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi "sürece karışmaması" konusunda uyardı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:22
Trump eski bakanı uyardı!

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Kerry'ye tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "ABD'nin, çok kötü müzakere edilmiş İran'la nükleer anlaşma konusunda John Kerry'nin muhtemelen yasa dışı gölge diplomasisine ihtiyacı yok. Kendisi, en başta bu pisliği yaratan kişidir." ifadelerini kullandı.

Amerikan Boston Globe gazetesi, Kerry'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile nisan ayında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binasında bir görüşme yaptığını açıklamıştı. Haberde, Kerry'nin İran'la nükleer anlaşmayı "kurtarabilmek" için hem İranlı hem de bazı Avrupalı yetkililerle arka kapı diplomasisi yürüttüğü belirtilmişti.

Kerry, İran ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:22
  1. Trump
  2. John Kerry

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum kardeşim"
    1. "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum..
    2. Hizbullah'tan Lübnan seçimi mesajı!
    3. Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen..
    4. Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    5. Bulaşık makinenizi temizlemek için..
    6. Cumhur ittifakı afişlerde!
    7. Krize neden olan papaz davası ertelendi!
    8. Mario Balotelli hakeme küfür etti!..
    9. Boyun tutulması nasıl geçer?
    10. Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş..
    11. MHP'li Akçay saldırıya uğrayan..
    12. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    13. Ertuğrul Sağlam: Ben o dönem görev..
    14. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    15. Rus üssünden İsrail’e tehdit!
    16. Trump eski bakanı uyardı!
    17. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    18. Dilipak'tan AK Parti'ye uyarı: Bu..
    19. Polis memuru TIR kazasında hayatını..
    20. Devletten maaş alıp örgüte..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı