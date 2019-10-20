Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın, Erdoğan'ı örnek aldığını düşünüyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal7 canlı yayınına konuk oldu. Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra, Barış Pınarı Harekatı hakkında da konuşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldığını düşündüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Ortada farklı bir başkan tipi var. Trump Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı seviyor. Cumhurbaşkanımızın zorlu bir lider olduğunu kabul ediyor. Hakkını teslim ediyor. Trump’ın Cumhurbaşkanımızı örnek aldığını düşünüyorum. Trump, Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık halkı arkasında nasıl topladığını merak ediyor.”

Çavuşoğlu'nun söz konusu canlı yayındaki diğer açıklamaları:

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