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Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın, Erdoğan'ı örnek aldığını düşünüyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek aldığını düşündüğünü belirtti.

20 Ekim 2019 Pazar 13:07
Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın, Erdoğan'ı örnek aldığını düşünüyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal7 canlı yayınına konuk oldu. Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra, Barış Pınarı Harekatı hakkında da konuşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldığını düşündüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Ortada farklı bir başkan tipi var. Trump Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı seviyor. Cumhurbaşkanımızın zorlu bir lider olduğunu kabul ediyor. Hakkını teslim ediyor. Trump’ın Cumhurbaşkanımızı örnek aldığını düşünüyorum. Trump, Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık halkı arkasında nasıl topladığını merak ediyor.”

Çavuşoğlu'nun söz konusu canlı yayındaki diğer açıklamaları:

YPG’nin anlaşmaya rağmen neden saldırdığı belli oldu!

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:07
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Donald Trump
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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