0553 313 94 23

Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istemiş!

Başkan Erdoğan, ABD'ye teslim edilen belgelerin ardından ABD Başkanı Trump'ın isim istediğini ve 20 kişilik listenin kendisine verildiğini söyledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:09
Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istemiş!

Türkiye'nin dış ilişkilerinden ekonomiye, terörden iç siyasete kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cülerin iade konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen konuşmayı da anlattı.

"Trump isim istedi"

ABD'ye çok sayıda belge gönderildiğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Trump,belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton’a ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir." dedi.

"20'nin üzerinde isim verildi"

Hem ABD hem Almanya için her iki ülkede FETÖ için özel bir başlık açtınız. Gerek FETÖ’nün elebaşı , gerek ise FETÖ elemanlarının iadesi veya haklarında hukuki bir işlem yapılması ile ilgili bir gelişme var mı? Özellikle Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu bir isim listesinin Alman hükümetine verildiği belirtiliyor. Kaç kişilik bir liste bu? Bizimle paylaşır mısınız?

"İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Gerek Almanya gerek öbür tarafa yani ABD’ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump,belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton’a ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:09
  1. Donald Trump
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NASA’dan korkutan açıklama!
    1. NASA’dan korkutan açıklama!
    2. Yargıtay’dan çok önemli karar… O..
    3. Bakan Bekir Pakdemirli'nin eşinden..
    4. PKK'nın yaşadıkları korku telsizde!..
    5. Meclis işbaşı yapıyor! İlk iş Suriye
    6. Kış öncesi BOTAŞ doğalgaza zam yaptı!
    7. Binmek 40 inmek 20! Metrobüs'te izdiham
    8. Kaza yapan araca yardım için duranlara..
    9. Siyonistler bu kez de drone ile..
    10. Kanada ile ABD NAFTA’ta anlaştı!
    11. İran ordusu Kuzey Irak'ı vurdu
    12. Adana'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    13. Erdoğan'dan 2024 yorumu! "Masraftan..
    14. Manisa'da düğün yemeğinden zehirlenme..
    15. Erdoğan: 25 Ekim'de Türkiye'ye..
    16. İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi
    17. Şanlıurfa'da geri manevra yaptığı..
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    20. Adana’da sokak ortasında bıçaklanan..
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!