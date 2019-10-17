ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a göndermişti! Rusya'dan mektup açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili Kremlin'den açıklama geldi.17 Ekim 2019 Perşembe 13:13
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki harekattan hemen önce yazdığı nezaketsiz mektup hakkında Rusya'dan açıklama geldi.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, harekat ile ilgili bir açıklama yaptığı sırada mektupla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Peskov, "Trump'ın mektubunun son derece sıradışı, devlet başkanları arasındaki yazışmalarda genelde kullanılmayan bir dille yazıldığını" söyledi.
Erdoğan-Putin görüşmesi salı günü
Kremlin sözcüsü, Erdoğan'ın salı günü a'nı Putin ile görüşeceğini belirtti. Peskov, harekat sonrasında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insani durumdan ve sığınmacı akınından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.
YORUM YAZ