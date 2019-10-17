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ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a göndermişti! Rusya'dan mektup açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:13
ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a göndermişti! Rusya'dan mektup açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki harekattan hemen önce yazdığı nezaketsiz mektup hakkında Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, harekat ile ilgili bir açıklama yaptığı sırada mektupla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Peskov, "Trump'ın mektubunun son derece sıradışı, devlet başkanları arasındaki yazışmalarda genelde kullanılmayan bir dille yazıldığını" söyledi.

Erdoğan-Putin görüşmesi salı günü

Kremlin sözcüsü, Erdoğan'ın salı günü a'nı Putin ile görüşeceğini belirtti. Peskov, harekat sonrasında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insani durumdan ve sığınmacı akınından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:13
  1. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • cmhrcmhr24 dk önce
    ABD, Türkiye'yi Rusya ile ortaklığa itiyor. İngiltere bunu fark etti. Daha ölçülü demeçler veriyor. Almanya, Fransa ve Belçika gibi PKK lıları siyasi sığınmacı alan ve çok sayıda göçmen barındıran ülkelerin siyasetçileri gerçeği biliyorlar ama diğer hesaplarının yanında iç huzurlarının bozulmaması için de bu tavrı takınıyorlar.Avrupanın yumuşak karnı, insanlarının rahatının bozulmaması. Suriyeli sığınmacılar Avrupa'ya geçmek istiyorlarsa bırakın gitsinler. Ülkemize karşı hasmane tutum takınan bu ülkeleri neden bu kadar düşünüyorsunuz. Bırakın birazda onlar uğraşsın göçmen krizi ile....
  • OsmanlıOsmanlı28 dk önce
    Trump o eski TÜRKİYE yok artık, o mektubu ............yerine koy.

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