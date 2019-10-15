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Pence duyurdu: "Trump Erdoğan'dan Ayn el Arab'a girilmemesini istedi"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve 'Ayn el-Arab kentine saldırmama garantisi vermesini' istediğini söyledi.

15 Ekim 2019 Salı 07:23
Pence duyurdu: "Trump Erdoğan'dan Ayn el Arab'a girilmemesini istedi"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkan YardımcısıMike Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı'' dedi. Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Suriye'de derhal ateşkes talep ettiğini söyleyen Pence, krize çözüm konusunda aracı olmak için Türkiye'ye gideceğini ve kendisine Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın da eşlik edeceğini belirtti.

Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine göz yummayacak. Türkiye'ye operasyonu durdurması ve anlaşma masasına oturması çağrısını yapıyoruz. Türkiye masaya oturana ve operasyonu durdurana kadar yaptırımlar devam edecek'' ifadelerini kullandı.

'Ayn El Arab için garanti istedi’

Pence, Trump’ın Erdoğan’dan "Ayn el-Arab kentine saldırmama garantisi vermesini" istediğini ve Erdoğan'ın Trump'a bu konuda güvencede bulunduğunu söyledi. Pence, ''Trump ve Erdoğan’ın gelecek ay gerçekleştireceği görüşme için bir karar verilmedi'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 07:18
  1. Mike Pence
  2. Donald Trump
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ayn El Arap
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Ben DenizBen Deniz7 dk önce
    Demekki ayn el arab kentinde yok edilmesi gereken unsurlar var. Bir girip baksın bizim asker oralarada
  • HasanHasan31 dk önce
    Ne demis ne demis.trump demismi aman gozunuzu seveyim bizim usleri kapatmayin rezil oluruz da demis.Onun icin akp usleri ellemiyor.Yoksa akp coktan kapatacaktida acidi.Ama hala incirlikten kalkan ucaklarPkk pydye silah tasiyor!!!!?????Hadi akit haber yapin akp butun abd uslerini kapatsin diye...
  • iBRAHİM AKKUŞiBRAHİM AKKUŞ34 dk önce
    Bak bak baaakk. suriyeye saldırmamasını isteyecekmiş , nereye çekiyorlar mevzuyu . Şeref yoksunu sahtekar , dünya kadar silahı suriyeyi korusun diye mi verdin PKK ya , kime karşı , devlet dahi olmayan çapulculara , devletimizin isteyip te vermediğin silahları verdin

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