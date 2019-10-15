Pence duyurdu: "Trump Erdoğan'dan Ayn el Arab'a girilmemesini istedi"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkan YardımcısıMike Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı'' dedi. Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Suriye'de derhal ateşkes talep ettiğini söyleyen Pence, krize çözüm konusunda aracı olmak için Türkiye'ye gideceğini ve kendisine Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın da eşlik edeceğini belirtti.

Pence, ''ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine göz yummayacak. Türkiye'ye operasyonu durdurması ve anlaşma masasına oturması çağrısını yapıyoruz. Türkiye masaya oturana ve operasyonu durdurana kadar yaptırımlar devam edecek'' ifadelerini kullandı.

'Ayn El Arab için garanti istedi’

Pence, Trump’ın Erdoğan’dan "Ayn el-Arab kentine saldırmama garantisi vermesini" istediğini ve Erdoğan'ın Trump'a bu konuda güvencede bulunduğunu söyledi. Pence, ''Trump ve Erdoğan’ın gelecek ay gerçekleştireceği görüşme için bir karar verilmedi'' ifadelerini kullandı.