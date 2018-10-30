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Trump sinyali verdi: Bir işaretimle biter!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğan yabancı bebeklere tanınan Amerikan vatandaşı olma hakkını kaldıracaklarını açıkladı.

30 Ekim 2018 Salı 13:49
Trump sinyali verdi: Bir işaretimle biter!

HBO'da yayınlanan Axios programına özel bir mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarının en sert adımlarından birini atmak için geri saymaya başladı.

Trump, ABD'de doğan yabancı ülke vatandaşı bebeklere, anayasada tanınan vatandaşlık hakkını geçersiz kılacak bir başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlandığını duyurdu.

"Dünyada birilerinin gelip çocuk doğurduğu zaman, o çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan tek ülkeyiz. Çok saçma, bu çok saçma ve mutlaka sona ermeli" diyen Trump, bu konuda yasal engellemeye takılması olasılığının sorulması üzerine ise, "Bana anayasada değişiklik yapmak gerektiğini söylüyorlar. Ama bilin bakalım işin aslı nasıl? Gerekmiyor! Bunu bir başkanlık kararnamesi ile halledebilirim" ifadelerini kullandı. (Haber7)

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:49
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  • kapakkapak32 dk önce
    o yasa geçmişer yürümeli bay trump! ali iskeçeli jülide ateş abd vatandaşı!
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