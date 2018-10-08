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Trump duyurdu: Tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum...

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili olarak "Yakınzamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum" paylaşımında bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:01
Trump duyurdu: Tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum...

ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang'ta Pompeo ile Kim arasındaki toplantıya ilişkin Twitter hesabından "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir  görüşme yapmış Signgapur Zirvesi'ndeki anlaşmada ilerleme kaydedilmiş. Yakın  zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum" paylaşımında bulundu. 

Pompeo'nun temasları

Pompeo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pyongyang'taki  görüşmede Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini kaydetmişti. Pyongyang ziyaretini tamamlayan Pompeo, daha sonra Güney Kore'nin  başkenti Seul'a geçti.

Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul  edilmiş, diğer yetkililerle de görüşmüştü. ABD Başkanı Trump, geçen ay Kuzey Korelideri Kim ile ikinci bir  zirvenin yakında yapılacağını duyurmuştu.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin  ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda  anlaşmaya varmıştı ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi  havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından  vazgeçmemekle suçlamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:01
  1. Donald Trump
  2. Kim Jong-un
  3. ABD
  4. Kuzey Kore

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