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Trump duyurdu: Anlaşmaya varmak üzereyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:56
Trump duyurdu: Anlaşmaya varmak üzereyiz

ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıldır devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması'nı (NAFTA) düzenlemek için Meksika ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını ilan etti.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması'nın (NAFTA) ABD lehine düzenlenmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın diğer ortakları olan Meksika ve Kanada ile müzakerelere devam ediyor. Trump sosyal medya sitesi üzerinden Meksika ile anlaşmaya az kaldığını ifade eden “Meksika ile büyük anlaşma iyi gözüküyor” paylaşımında bulundu.

"ANLAŞABİLİRİZ"

Meksika Ekonomi Bakanı İldefonso Guajardo ise ABD ile anlaşmaya varabileceklerini açıkladı ancak konunun hâlâ çok karışık ve önemli olduğunu bildirerek, henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:56
  1. Donald Trump
  2. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması
  3. Meksika
  4. ABD
  5. Kanada
  6. İldefonso Guajard

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