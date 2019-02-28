Trump dünyaya duyurdu: DAEŞ'in elindeki topraklar geri alındı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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