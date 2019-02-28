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Trump dünyaya duyurdu: DAEŞ'in elindeki topraklar geri alındı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 22:23
Trump dünyaya duyurdu: DAEŞ'in elindeki topraklar geri alındı

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:23
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