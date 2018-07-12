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Trump: Dün çok sert konuştum ama...

NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 'Dün çok sert konuştum ama NATO'ya inancım tam' dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:28
Trump: Dün çok sert konuştum ama...

AFP haber ajansı, bazı NATO ülkelerinin Trump'ın savunma bütçeleri konusundaki bitmeyen ısrarı üzerine acil toplantı düzenlediğini açıkladı. Trump, konu hakkında açıklama yapıyor.

ABD Başkanı, üye ülkelerin savunma harcamalarını bütçelerinin yüzde 2'sinin üzerine çıkarma konusunda söz verdiğini söyledi. Trump, NATO müttefiklerinin ABD'nin adil bir şekilde muamele görmediği için endişeli olduğunu ancak şu anda ABD'nin adil bir muameleye maruz kalmaya başlayacağını aktardı. Trump, "Dün biraz sert konuştum ama NATO'ya inancım tam" derken, üye ülkelere savunma harcamalarının paylaşılması konusunda 'aşırı mutsuz' olduğu söylediğini aktardı.

Trump, "25 ülke arasında sadece 5 ülkenin NATO'nun savunma harcaması hedeflerine ulaşıyor" dedi.

Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia ediliyor. Ancak Trump, yaptığı basın toplantısında ABD'yi NATO'dan çekme tehdidinde bulunmadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:28
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