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ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşme gerçekleşti

ABD lideri Trump, CIA Başkanı ve müstakbel Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Kore'yi ziyaret ederek Kim Jong-un'la görüştüğünü doğruladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:18
ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşme gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşamdan bu yana dünyayı çalkalayan haberi attığı Twitter mesajıyla doğruladı. ABD lideri CIA Başkanı ve müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD ve Kuzey Kore lideri, gelecek ay eşi benzeri görülmemiş bir buluşmaya imza atacak.

2017 yılında gerçekleştirdiği füze testleriyle dünyayı titreten Kim Jong-un, bu ay içerisinde bir başka tarihi buluşmayı gerçekleştirecek. Halihazırda teorik olarak savaş halinde bulunan düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore liderleri, 27 Nisan tarihinde bir araya geliyor.

Tarihi randevular, birkaç ay öncesinde kimsenin hayal bile edemeyeceği nitelikte.

ABD'nin başkenti Washington'ı vurabilecek kıtalararası balistik füze deneyen Kim, geçen ay ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:18
  1. trump
  2. Kim Jong-un
  3. CIA Başkanı ve müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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