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Trump doğrudan hedef aldı: Orduyu oraya yığarım!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda, orduyu sınıra yığacağını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:16
Trump doğrudan hedef aldı: Orduyu oraya yığarım!

ABD Başkanı seçilmeden önce Meksika sınırına duvar öreceğini ve parasını da güney komşusundan alacağını söyleyen Donald Trump, bu konudaki sert çıkışlarını bugün de sürdürdü.

"Orduyu sınıra yığarım!"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika yönetimine yasa dışı göçü durdurma çağrısı yapan Trump; eğer göçmen akışı engellenmezse, sınıra orduyu yığacağını ifade etti.

Trump, ülkesinin güney sınırını tamamen kapatabileceklerini de öne sürdü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:16
  1. meksika
  2. Ordu
  3. trump

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc19 dk önce
    israelin filistinlilere yaptığını bu yahudi trumpta aynısını yapacak sivilleri vuracak. iyice sapıttı bu yahudiler. suları kaynıyor çok yakın yahudi diye bir şey kalmayacak sonunda
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