0553 313 94 23

Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almaya devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump:"Bu dört vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Sarfettikleri nefret söylemlerinden dolayı Amerika ve (İsrail'den) özür dilemeliler"- "Demokrat Parti'ye zarar veriyorlar ama zayıf ve güvensiz insanlar bizim büyük milletimize asla zarar veremez"- Vekil Alexandria Ocasio-Cortez:"Biz şirketlerden tek bir kuruş almıyoruz. Sen ise ilaç paralarını artırıyor, öğrencileri dolandırmak için (ABD Eğitim Bakanı) Betsy Devos'u atıyor ve göçmen çocukları incitiyorsun"

21 Temmuz 2019 Pazar 21:58
Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almaya devam ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman kadın Kongre üyelerinin de olduğu dört ABD'li vekili hedef alan yeni bir paylaşımda bulunarak, "Bu dört Kongre üyesi, sarfettikleri nefret söylemlerinden dolayı Amerika ve (İsrail'den) özür dilemeli." dedi.

Başkan Trump, Twitter'dan Somali asıllı Ilhan Omar ve Filistin asıllı Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e ilişkin yeni açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Bu dört vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Sarfettikleri nefret söylemlerinden dolayı Amerika ve (İsrail'den) özür dilemeliler. Demokrat Parti'ye zarar veriyorlar ama zayıf ve güvensiz insanlar bizim büyük milletimize asla zarar veremez." ifadesini kullandı.

En genç Kongre üyesi ünvanına sahip Ocasio-Cortez ise Twitter'dan, ülkede daha iyi sağlık sisteminin sağlanması, öğrenci borçlarının affedilmesi, çevreyi koruma kanunlarının uygulanması, asgari maaşın artırılması ve insan hakları gibi birçok konuda çalıştıklarını belirterek, "Biz bunları yaparken şirketlerden tek bir kuruş almıyoruz. Sen ise ilaç paralarını artırıyor, öğrencileri dolandırmak için (ABD Eğitim Bakanı) Betsy Devos'u atıyor ve göçmen çocukları incitiyorsun." paylaşımında bulundu.

-Trump'ın "Ülkene dön" çıkışı tepki çekti

Kendisini eleştiren demokrat vekilleri "ırkçı" söylemlerle hedef almaya devam eden Trump, göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği bu vekillerin ülkeleri için "Dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler." yorumunu yapmıştı.

Trump, geçen hafta North Carolina'daki seçim çalışmaları sırasında söz konusu kadın üyeleri tekrar hedef almış ve onlar için "Ülkenize dönün" ifadesini kullanmıştı.

Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalığın "Omar'ı ülkeden at" sloganları attığı mitingde, Trump'ın kalabalığı susturmaya yönelik hamle yapmaması da büyük tepki çekmişti.

Başta Omar olmak üzere diğer üç vekile ABD toplumu ve siyasetinden destek gelmiş, Demokratların 2020 başkan aday adayları Bernie Sanders, Senatör Kamala Harris, Elizabeth Warren de dahil olduğu birçok siyasetçi, Başkan Trump'a tepki göstermişti.

Siyasetçilerin yanı sıra bazı Yahudi kuruluşları, aktivist ve televizyon programcıları da benzer açıklamalarla Omar'ın yanında olduklarını vurgulamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:58
  1. Alexandria Ocasia-Cortez
  2. Donald Trump
  3. Ilhan Omar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SETA’dan Sputnik’ten kovulan gazetecilerle ilgili açıklama: Raporda tam da bunu anlatmıştık
    1. SETA’dan Sputnik’ten kovulan..
    2. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James..
    3. GÜNCELLEME - İdlib Gerginliği Azaltma..
    4. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    5. Emniyet kemerini takmayan sürücüler..
    6. Trump Demokrat kadın vekilleri hedef..
    7. Maddi hasarlı kazada yumruklar havada..
    8. Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı
    9. Fenerbahçe, Avusturya’da ilk..
    10. Venezuela'dan şoke eden açıklama: Hava..
    11. Giresun’da kadavra köpeği ile ceset..
    12. Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın..
    13. GÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü..
    14. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    15. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    16. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    17. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    18. Genç kızları vuran zanlı ile..
    19. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    20. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    21. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    24. Otomobil alev alev yandı
    25. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    26. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    27. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    28. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    29. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    30. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci