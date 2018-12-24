THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trump DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemine işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:48
Trump DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemine işaret etti

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilme kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:48
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı
    1. Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı
    2. Asya borsaları
    3. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
    4. "Konu Türkiye ise tek ses oluruz"
    5. Müslüman, piyangodan mutlaka uzak..
    6. Döviz kurları
    7. Mehmet Akif Ersoy hastanesine nerede..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. Brent petrolün varili 54,21 dolar
    10. Diyarbakır'daki polislere yönelik..
    11. Türk polisinden Sırbistan'da operasyon
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    14. Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    15. Küresel piyasalar tatil haftasına..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. FETÖ evinde sarı yelekler bulundu
    18. Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?
    19. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    20. GÜNDEM / 24 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi