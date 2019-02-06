0553 313 94 23

Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi"

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:17
Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:17
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bakanlıkların kadroları artırıldı
    1. O bakanlıkların kadroları artırıldı
    2. Trump'tan 'Suriye' açıklaması: Artık..
    3. 2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta..
    4. 24 saat grev! Gerginlik bitmiyor
    5. ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da..
    6. Pompeo, Afganistan Devlet Başkanı..
    7. FETÖ'nün TSK'daki hücrelerine ağır darbe
    8. Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok..
    9. KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam..
    10. Yeni Zelanda'daki orman yangınında..
    11. O silahı istediler! Türkiye'den..
    12. ABD Başkanı Trump, Kongrede yaptığı..
    13. Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık..
    14. Meclis o hastalıkları araştıracak
    15. ABD'li komutandan dikkat çeken..
    16. Binali Yıldırım açıkladı: Ücret artışı..
    17. Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem
    18. 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü
    19. Sivil polise silahlı saldırı
    20. Burkina Faso'da askeri birliğe..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor