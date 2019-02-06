Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi"
06 Şubat 2019 Çarşamba 06:17
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