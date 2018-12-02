0553 313 94 23

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

02 Aralık 2018 Pazar 00:46
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile akşam yemeğinde buluştu.

Trump, Şi ile görüşmesi öncesi basına yaptığı açıklamada, "Aramızdaki ticari ilişkileri konuşacağız ve sanıyorum bir noktada hem ABD hem de Çin için faydalı olacak bir şeyler yaparız." dedi.

Bu görüşmenin "oldukça önemli" olduğunu vurgulayan Trump, Çin Devlet Başkanı ile çok iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.

Şi ise son görüşmelerinin ardından zaman geçtiğini ve konuşulması gereken çok şey olduğunu söyledi. Şi, iki ülke arasında ancak diyalog yoluyla barış ve refaha hizmet edebileceklerini belirtti.

Şi, dün hayatını kaybeden ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un ABD-Çin ilişkilerine çok önemli katkılar yaptığını da dile getirdi.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:46
  1. ABD
  2. Çin
  3. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Onun için coşku yaşamayacağız
    1. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    2. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    3. Pompeo açıkladı: Trump, Putin’le bir..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
    6. Real Madrid Valencia'yı iki farkla yendi
    7. Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması:..
    8. Düğün'de kanlı tartışma! 2 kişi..
    9. "Yemen büyük bir felaketin eşiğinde"
    10. Sudan'dan Türk bankalarıyla işlemlerin..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    13. Mısırlı muhalif blog yazarı Abbas'a..
    14. Veliaht Prens Bin Selman Cezayir'e..
    15. Theresa May'den Kaşıkçı açıklaması:..
    16. Macron, Prens Selman ile ne..
    17. Kamerun'da ayrılıkçılara ve Boko..
    18. Macron'dan protestoculara tehdit:..
    19. Burkina Faso'da bombalı saldırı: 5..
    20. İlçeyi ayağa kaldıran olay!..
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?