Trump çıldırdı! Sosyal medyadan hedef aldı

ABD BaşkanıDonald Trump'ın ekibindekilere söylediği iddia edilen sözler ve yönetim içindeki tartışmalar ”Korku: Trump Beyaz Saray’da” adıyla kitaplaştırıldı. Trump, kitabın yazarı gazeteci Bob Woodward’a sert tepki gösterdi.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birinin bir kitap yazıp hikayeler uydurarak gerçeğin tam aksi bir tablo çizmesi ve bunun hiçbir şekilde bedelini ödememesi ayıp değil mi? Washington siyasetçilerinin iftira ve karalama kanunlarını neden değiştirmediğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kitapta Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin kendisi hakkında aptal ifadesini kullandığı iddia edilmişti, Kelly de bu iddiayı yalanladı.

"ZENGİN BİR HAYAL GÜCÜNÜN ÜRÜNÜ"

Bob Woodward kitabında Savunma Bakanı James Mattis’in de Trump için "İlkokul 5 ya da 6. sınıf çocuğu gibi davranıyor" dediğini iddia etmişti.

Mattis de kendisine atfedilen bu sözleri hiçbir zaman sarf etmediğini söyleyerek Woodward’ı yalanladı. Mattis yaptığı açıklamada “Seçimle göreve gelmiş Başkomutan için bu sözleri söylediğime yönelik iddialar zengin bir hayal gücünün ürünü” ifadesini kullandı.

Trump, Twitter’dan hem Kelly'nin hem de Mattis’in kitapta kendilerine atfedilen ifadeleri yalanlayan açıklamalarını da paylaştı.

DEMOKRATLARIN 'AJANI' İMASI

Amerikan Başkanı ayrıca kitabın yayınlanmasının zamanlamasına dikkat çekti ve gazeteci Bob Woodward’ın Demokratların 'ajanı' olabileceği imasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da kitapta yer alan iddialarla ilgili “Eski çalışanların uydurduğu hikayeler” ifadesini kullanmıştı.

11 EYLÜL'DE PİYASAYA ÇIKIYOR

Cumhuriyetçilerin, Demokratların ofisini dinlediğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren Watergate skandalını haberleştiren gazeteci Bob Woodward’ın kitabı 11 Eylül’de piyasaya çıkıyor.