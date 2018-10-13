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Trump 'cezayı keserim' dedi, Suudi Arabistan tutuştu! "Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası..."

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, bazı medya kuruluşlarının Suudi vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili Riyad’a yönelttiği suçlamaların doğru olmadığını belirtti ve Suudi hükümetine bu şekilde yapılan saldırıları kınadı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 21:46
Trump 'cezayı keserim' dedi, Suudi Arabistan tutuştu! "Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası..."

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, ABD ve Suudi Arabistan'daki bazı medya kuruluşlarının Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve bu konuda Kraliyet hükümetinin suçlanması ile ilgili haberlerinin asılsız olduğuna dikkat çekti.

Suudi bakan, “Medyada (Kaşıkçı'yı) öldürme emrinin verildiği yönündeki iddialar hiçbir dayanağı olmayan yalan ve suçlamalardan ibaret. Bu suçlamaların yöneltildiği Suudi Arabistan hükümeti ilkelere, geleneklere ve uluslararası tüzüklere bağlı” diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın olayın soruşturulması sürecinde ortak uzman grubu ve diğer resmi kanallar üzerinden Türkiye ile işbirliği yaptığını kaydeden bakan Abdulaziz, basın kuruluşlarını doğru bilgileri aktarmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmamaya çağırdı.

Suudi bakan ayrıca Riyad'ın ‘Suudi vatandaşı Kaşıkçı'nın kaybolması olayında gerçeklerin tamamen ortaya çıkarılmasını' istediğini de vurguladı.

Trump'tan Suudi Arabistan'a tehdit gibi açıklama: Ağır cezası olacak

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 21:46
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  2. suudi arabistan
  3. İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif
  4. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • karatutukaratutu5 dk önce
    saudi arabistan korkudan yalan üstüne yalan söylüyor arabistanin sonu cook kötü olacak bu hainlere acimak olmaz basgümlesin bu hain vahabilere.
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