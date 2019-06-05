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Trump çark etti: 'Edepsiz' demedim, 'edepsizlik yaptı' dedim

İngiliz Kraliyet ailesinin Amerikalı üyesi Meghan Markle için "edepsiz" demediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Sussex Düşesi'nin "kendisine karşı edepsizlik yaptığını söylediğini" belirtti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:10
Trump çark etti: 'Edepsiz' demedim, 'edepsizlik yaptı' dedim

Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle için edepsiz diyen ABD Başkanı Donald Trump, sözlerini reddetmişti. Kayıtları ortaya çıkan Trump bu sefer de sözleri söylediğini kabul etti, ancak Düşesin kendisine değil, tavırlarına  edepsiz dediğini belirtti.

Kendisine dememiş

Trump, İngiltere ziyareti öncesi The Sun gazetesine verdiği demeçte dile getirdiği Markle hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ITV kanalına konuşan Trump, "Benim hakkımda söylediklerini ilettiler. Ben de 'Edepsiz olduğunu bilmiyordum' dedim. Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim." dedi.

"Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri." ifadesini kullandı.

Trump, konunun Markle'ın eşi Prens Harry ile görüşmesinde gündeme gelmediğini belirterek, "Kraliyet ailesi gerçekten çok hoş." diye konuştu.

Tamamen tersi

Prens Harry'nin pazartesi günü Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Trump, "Hayır, hayır, hayır, tamamen tersi. Aslında Ivanka (Trump'ın kızı) ve ailemle çok zaman geçirdi. Daha nazik olamazdı. Bence harika biri." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne diyebilirim ki? Edepsiz olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullanmıştı.

Veliaht prens onuruna yemek

Öte yandan Trump, İngiltere ziyareti kapsamında, ABD Büyükelçiliği rezidansında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'yı akşam yemeğinde ağırladı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı yemekte Trump, Başbakan Theresa May ile Prens Charles'ın arasında oturdu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:10
  1. Meghan Markle
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