Trump bu kez Google'a sardı... Bakın neyle suçladı

ABD Başkanı Donald TrumpTwitter hesabından, dünyanın en değerli şirketlerinden olan Google'ı 'arama sonuçlarında hile yapmakla' suçladı.

Trump'ın iddiasına göre; Google; Trump ile ilgili yapılan arama sonuçlarında bilinçli olarak olumsuz ve yalan haberleri ön plana çıkarıyor.

Trump tweetinde; "Trump haberleri ile ilgili Google aramalarında yalnızca yalan haberler çıkıyor. Bu oran yüzde 96. Başka bir deyişle çıkan sonuçların hepsi hileli, yalan ve kötü. Google ve diğerleri sesimizi bastırıyor, iyi ve gerçek haberleri ise gizliyor. Bizim neyi görüp göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok önemli bir konu..." yazdı.