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Trump boyadı! Twitter yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir çocuk hastanesini ziyareti esnasında Amerikan bayrağını yanlış boyaması sosyal medyada gündem oldu.

28 Ağustos 2018 Salı 13:32
Trump boyadı! Twitter yıkıldı

Trump'ın kırdığı potlarla ve sıradışı davranışlarıyla gündeme gelmesi kamuoyunu artık şaşırtmıyor ama Amerikan bayrağının neye benzediğini bilmemesinin pek mümkün olmadığında çoğunluk hemfikir.

Olay ABD başkanı Perşembe günü Melania Trump'ın ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile birlikte Ohio'da Nationwide Çocuk Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaşandı.

Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti.

Fakat başkan, Amerikan bayrağının şeritlerinden birini nedense kırmızı yerine maviye boyayıverdi.

Olayın Twitter'da yayınlanmasının ardından tartışmalar da başlamış oldu...

'Polisi onurlandırmak için özellikle mavi yaptı' diyenler çıktı.

Trump belki bir çocuğun yaptığı hatayı düzeltiyordu ya da sadece komiklik olsun diye farklı boyamıştı.

Ama buna cevaben, yalnızca bir yıl önce Trump'ın, milli marş çalınırken sadece bir dizleri üzerine çöken atletleri Amerikan bayrağına saygısızlıkla suçladığını hatırlatanlar çıktı.

Kuşkusuz Amerikan bayrağının yanlış boyanmasının doğrudan bayrağa saygısızlık sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir konu.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:32
  1. Donald Trump
  2. ABD bayrağı

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