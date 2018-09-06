“Trump BM’yi sömürüyor”

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın, bir sonraki BMGK toplantısını, İran’ı tartışma konusu yaparak yürütmesini sert bir şekilde eleştirdi. Özellikle ABD’nin, İran ile imzaladığı Nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerine başlayan gerginlik, Nikki Haley’in Salı günü yaptığı açıklamada, Trump’ın gelecek BM toplantısını İran’ın uluslararası hukuku ihlal etmesi üzerine tartışmaya açarak yürüteceğini dile getirmesi ile iyice arttı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çarşamba günü yaptığı açıklamada “ Trump, BMGK toplantısında, İran’ın uluslararası hukuku ihlal etmesini tartışma konusu yapacakmış. Fakat asıl hukuku ihlal eden ABD. Trump, başkanlığını bile BM toplantısını sömürmek için kullanacak” ifadelerinde bulunurken Trump’i, Twitter’da “küstah” ifadesi ile etiketledi. Zarif, geçtiğimiz hafta da, ABD’yi İran’ı, dünya ülklerinin gözünde şeytanlaştırmak ile suçlamıştı.