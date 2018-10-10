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Trump, BM için adayını açıkladı: Kızımı seçersem...

ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley’in istifasının ardından Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak Dina Powell'ı düşündüğünü söyledi

10 Ekim 2018 Çarşamba 00:14
Trump, BM için adayını açıkladı: Kızımı seçersem...

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında görevinden istifa edeceğini ilan etmesinden saatler sonra Trump, yeni adayını açıkladı. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, BM temsilciliği için finans şirketi Goldman Sachs eski yöneticisi ve eski Beyaz Saray Danışmanı Dina Powell'ı düşündüğünü söyledi.

İHA'nın haberine göre ABD Başkanı Trump, kızı Ivanka'nın göreve geleceği haberlerine ilişkin ise, "Ivanka BM'de inanılmaz olabilirdi ama eğer onu seçersem beni akrabaları kayırmakla suçlayabilirler" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 00:14
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