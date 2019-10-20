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Trump bitti sırada Putin var! Kobani ve Münbiç'ten çekilmelerini isteyecekler

Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede Kobani ile Münbiç'in son durumu ele alınacak.

20 Ekim 2019 Pazar 11:44
Trump bitti sırada Putin var! Kobani ve Münbiç'ten çekilmelerini isteyecekler

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı ve güvenli bölge konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Amerika ile yaptığı anlaşmayla tek kurşun atmadan 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin tek takimi oldu.

Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi

Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler Moskova'ya çevrildi.

22 Ekim'de Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kobani ve Münbiç'teki rus askerleri

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini isteyeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge içerisinde bir tek YPG'li teröristin bile kalmamasını istediklerini belirtti.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin operasyonu başlamadan hemen önce bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin yerini Rus askerleri almıştı.

Türkiye, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

Anlaşma sonrası 'Erdoğan'dan Putin'e tüm dengeleri değiştirecek teklif!'

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:44
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Amerika
  5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  6. Moskova
  7. Kobani
  8. Münbiç
  9. Mevlüt Çavuşoğlu
  10. YPG
  11. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

  • CanCan26 dk önce
    Putin trump gibi egitimsiz degil. O asla taviz vermeyen KGB den büyümüs birisi ve zamani gelince bütün yerleri esad a teslim edilmesine isteyecek. Zaten rusya nin gayreti o. Türkiye ye hem kuzeyden hem güneyden komsusu oldu ve suriye den asla cikmazlar artik. Nato olmasaydi zaten coktan istanbul a saldirmislardi.
  • oktayoktay53 dk önce
    ERKEN SECİM EYT CIKMASA GERİSİ BOŞŞŞ
  • EKOLL EKOLL 1 sa önce
    Bir gavur gitti. Bir gavur geldi. Allah celle celaluhu yar ve yardımcımız olsun inşaallah.
  • Enes Enes 1 sa önce
    Tel Rıfat taki Teröristlerin hamiliğini yapıyor Rusya Halep i yıkan Suriyeyi kana bulayan Rusya

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