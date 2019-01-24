Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümet açılınca yapacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile arasında uzun süredir gerilime neden olan "Birliğin Durumu" konuşmasını, hükümet açıldıktan sonra yine Kongrede yapacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Pelosi ile uzunca bir süredir arasında gerginliğe sebep olan "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümet açıldıktan sonra Kongrede yapacağını kaydeden Trump, Pelosi'ye yüklendi.

Pelosi'nin bu süreç devam ederken önce kendisinden söz konusu hitabı Kongrede yapmasını istediğini aktaran Trump, Pelosi'nin daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

"Hükümet açıldıktan sonra konuşmamı yine Kongrede yapacağım çünkü Kongrenin tarihi, önemi ve geleneği ile yarışabilecek başka bir yer yoktur." ifadesini kullanan Trump, yakın zamanda konuşmasını gerçekleştireceğini vurguladı.

Pelosi Trump'tan, 29 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde yapacağı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini istemiş, Trump ise bu isteğe karşı çıkarak konuşmayı yapacağını açıklamıştı.

Trump'ın Meksika sınırına örülmesi için Kongreden talep ettiği 5,7 milyar dolarlık fona sıcak bakmayan Demokratlarla arasındaki çatlak, geçici bütçenin onaylanmamasına ve hükümetin kapanmasına neden olmuştu.

ABD'de hükümet 33 gündür kısmen kapalı kalmaya devam ederken, 800 bin civarında federal çalışan ya ücretsiz izne çıkarılmış ya da maaş almadan çalışmak durumunda kalmıştı.