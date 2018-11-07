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Trump, Beyaz Sarayı da kendisine benzetti! Tarihi görüşme için tarihe geçecek hata

Yaptığı sakarlıklar ve yazım hatalarıyla kendine sürekli güldüren ABD Başkanı Trump'ın bu alışkanlıkları Beyaz Saray'a da bulaştı. Trump'ın temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği görüşme için Beyaz Saray tarafından basılan hatıra parasında yazım yanlışları yapıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:28
Trump, Beyaz Sarayı da kendisine benzetti! Tarihi görüşme için tarihe geçecek hata

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yazım hatası yapma alışkanlığı Beyaz Saray'a da sıçradı. Beyaz Saray, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temmuzda Finlandiya'da yaptığı ilk bire bir görüşme anısına hatıra parası çıkardı.

Beyaz Saray'ın hediye dükkanında 100 dolara alıcı bulan paralarda iki liderin portreleri yer aldı. Ancak hatıra parasında Rusçayı çok iyi bilmeyen birinin dahi fark edebileceği en az 3 yazım hatası göze çarptı. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan paradaki yazım hataları kullanıcılar tarafından bir bir fark edildi.

Hata bir değil, iki değil

Paranın üzerinde ‘Diplomatik' kelimesi yazılırken iki kere ‘d' harfi kullanılmış, ‘Yeni bir çağ' anlamına gelen ‘Novoya Era' ifadesinde ‘Novoe' hatası yapılmış durumda.

Helsinki'yi 'Helpsinki' yaptılar

En dikkat çekici hata ise ‘Helsinki' yerine ‘Helpinski' yazılması oldu. Paranın İngilizce kısmında ise mantıksal bir hata vardı. Trump, "The past does not have to define our future" (Geçmiş, geleceğimizi belirlememeli) ifadesini Putin'le görüşmesinde değil, haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yaptığı görüşmede kullanmıştı.

Kullanıcılar yapılan hatalar konusunda eleştirilerini de gizlemedi ve en azından Google Translate'in kullanılabileceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:28
  1. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  2. Amerika Başkanı Donald Trump
  3. Beyaz Saray
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. hatıra parası
  6. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
  7. Finlandiya

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