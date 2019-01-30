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"Trump benim öldürülmem için talimat verdi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:- "Donald Trump benim öldürülmem için talimat verdi. Kolombiya hükümetine, Kolombiya mafyasına beni öldürmelerini söyledi" - "Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur"- "Trump ile baş başa, halk önünde, ABD’de, Venezeula’da, nerede isterse her konuda görüşmeye hazırım"- "Barış için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım"

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
"Trump benim öldürülmem için talimat verdi"

MOSKOVA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin öldürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın talimat verdiğini iddia ederek, “Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur.” dedi.

Maduro, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile askeri alanın yanı sıra petrol ve gaz konularında da iş birliği yürüttüklerini belirtti.

ABD’nin Venezuela’nın varlıklarının bir kısmının kontrolünü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’ya vererek uluslararası yasaları tamamen ihlal ettiğini, bu varlıkların Venezuela halkının olduğunu söyleyen Maduro, bu durumdan zaferle çıkacaklarına emin olduğunu bildirdi.

Maduro, kendisine suikast yapılmasını bekleyip beklemediğiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Birincisi benim kaderim Tanrı'nın elindedir. Ben Hristiyan'ım. Tanrı'nın korumasına inanıyorum. Venezuela halkı beni her zaman koruyor. Bizim iyi bir istihbarat servisimiz var fakat kuşkusuz (ABD Başkanı) Donald Trump benim öldürülmem için talimat verdi. Kolombiya hükümetine, Kolombiya mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque sorumludur.”

Uluslararası toplumun bir kısmının yeni bir devlet başkanlığı seçiminde ısrar etmesinin hatırlatılması üzerine Maduro, kendisinin yasal olarak yapılan seçimleri yüzde 68 ile kazandığını ve dünyanın herhangi bir yerinden gelecek ültimatomu ve şantajı kabul etmediklerini ifade etti.

Maduro, "Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı ve emperyalistler yeni seçimler isterse 2025'i beklemeleri gerekecek.” dedi.

Ayrıca Maduro, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Kolombiya’ya 5 bin asker sevkiyatı ile ilgili notunu "saçmalık ve soytarılık" şeklinde nitelendirdi.

- "Trump ile görüşmeye hazırım"

Maduro, ABD Başkanı Trump ile denemesine rağmen Bolton’un Trump’a kendisiyle diyalog kurmasını yasakladığını iddia ederek, “Trump ile baş başa, halk önünde, ABD’de, Venezeula’da, nerede isterse her konuda görüşmeye hazırım. Eminim ki biz görüşürsek bambaşka bir tarih olacak ama izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Sabırla bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Dünyada Venezuela'da olup bitenlerle ilgili endişelerini gösteren birçok ülkenin olduğunu ve diyalog çağrısı yaptığını hatırlatan Maduro, söz konusu ülkelerin yönetimlerine bu diyalog çağrısına cevap vermek için mektuplar gönderdiğini bildirdi.

Maduro, “Venezuela’nın yararına konuşmak için, onun geleceği ve barış için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
  1. Venezuela Devlet Başkanı Niclolas Maduro

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