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"Trump Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini tanıyabilir"

- FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat: "Trump'ın bir sonraki adımı işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini ve Gazze'de bir Filistin devletçiğini tanımak olabilir"

27 Mart 2019 Çarşamba 17:20
"Trump Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini tanıyabilir"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki adımının işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde "İsrail egemenliğini tanımak" olabileceğini söyledi.

Ureykat, Ramallah'taki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak, işgal altındaki Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıması sadece uluslararası kanunun ihlali değil aynı zamanda askeri gücü olanın her toprağı işgal edebileceği yönünde bir mesajdır." dedi.

"Uluslararası kanunların, ahlak ve normların geride kaldığı bir çağda yaşıyoruz." diyen Ureykat, Arap halklarının bu adaletsiz durumun devam etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

- "ABD Araplara 'eğer askeri gücünüz yoksa teslim olmanız gerekli' diyor"

Ureykat, Trump'ın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerini "İsrail toprağı" şeklinde tanımasını kınayarak, "Trump'ın bir sonraki adımı işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini ve Gazze'de bir Filistin devletçiğini tanımak olabilir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ureykat, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD Araplara 'eğer askeri gücünüz yoksa teslim olmanız gerekli' diyor. Adaletsizlik, güvenlik değil şiddet, aşırılık ve kan getiriyor. Trump'ın kurduğu şey işte budur."

Trump'ın Filistin konusundaki kararlarının "Yüzyılın Anlaşması'nın" bir parçası olduğunu belirten Ureykat, Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirmenin İsrail-ABD projesine karşı durmak için ulusal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ureykat ayrıca, bu ay sonunda Tunus'ta düzenlenmesi planlanan Arap Zirvesi'nde de Filistin konusunda sorumlulukların gerektirdiği şekilde kararlar alınması çağrısı yaptı.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:20
  1. Donald Trump
  2. Filistin
  3. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat
  4. İsrail

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