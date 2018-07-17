Trump başkanlık çalışmalarına şimdiden başladı

Dev bir "yeniden seçim" süreci yürütmek için kolları sıvayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası, bir sonraki başkanlık seçimine daha iki buçuk yıl (3 Kasım 2020) olmasına rağmen, şimdiden 33 milyon dolarlık bir bütçeye ulaştı.

KAZANAN HER HALÜKARDA TRUMP

Yeni ifşa olan bir başka bilgi ise, Politico'nun aktardığına göre, ABD Başkanı Trump ve kampanyasını yürüten Brad Parscale ile ilişkili şirketlerin, kampanya sürecinde toplanan paralardan yüksek miktarda kâr elde ettiklerini gösteriyor.

Seçim kampanyası bütçesinden nisanın başından haziranın sonuna kadarki dönemde Trump'ın varlıklarına 150 bin dolar ödendiği ortaya çıkarken, kampanya kapsamında Trump Tower'da tutulan ofise ödenen kiranın yanı sıra, Vaşington'daki Trump Uluslararası Oteli ve Miami'deki Trump Doral Golf Resort'ta konaklama ve yemek yeme ücretleri de kampanya bütçesinden karşılanıyor.

KAMPANYA YÖNETİCİSİ PARSCALE'IN ŞİRKETİNE 1,3 MİLYON DOLAR

Seçim kampanyasının yöneticisi Parscale'ın danışmanlık firmasının bu üç aylık periyotta Trump'ın kampanyasından elde ettiği net kâr ise 1,3 milyon dolar olarak açıklandı. Ortaya çıkan bilgiye göre bu şirkete yapılan ödemeler "dijital danışmanlık" ve "online reklam" başlığı altında fatura edildi.

Yılın ilk üç ayında 20 milyon dolar toplayan Trump'ın kampanyası, nisan başından haziran sonunu kapsayan üç aylık dönemde ise 18 milyon dolar topladı.

Seçim kampanyasına ek olarak, ABD Başkanı Trump, gelirleri hem kampanyaya hem de Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye aktarılmak üzere iki adet "bağış toplama komitesi" oluşturdu.

En kısa zamanda kampanya başlatan ABD Başkanı

ABD Başkanı Trump, giriştiği bu çaba ile, Beyaz Saray'a geldikten sonra "en kısa zamanda seçim kampanyası oluşturan" ABD Başkanı oldu. Haziran sonu itibarıyla banka hesabında 33 milyon dolar bulunan Trump şimdiden, kendisine rakip olma potansiyeline sahip herhangi bir başkan adayından çok önde bulunuyor.

KAMPANYANIN TEMELİNİ KÜÇÜK BAĞIŞÇILAR OLUŞTURUYOR



Küçük bağışçıların yardımları ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasının temelini oluşturmaya devam ediyor. 200 dolardan daha az bağışta bulunanların katkı sağladığı toplam bedel, üç aylık dönemde 9,6 milyon dolara ulaşmış durumda bulunuyor.

Zengin Cumhuriyetçilerden yüklü miktarlarda bağış alan ve "Trump Victory" ismiyle kurulan bağış toplama komitesi, aynı dönem içerisinde 4,4 milyon dolar toplayabildi.

SEFARAD YAHUDİLERİ'NDEN TRUMP'A 'KUDÜS' TEŞEKKÜRÜ

Trump'ın kampanyasına yapılan birkaç 6 haneli yardımdan biri, New York'ta etkin olan Sefarad Yahudileri (15. yüzyıla kadar İspanya ve Portekiz'de yaşamış Museviler) topluluğundan gayrimenkul zengini Stanley Chera tarafından yapıldı. Gayrimenkul zengini Chera, ABD başkanı Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasından sadece 10 gün sonra Trump Victory komitesine 169 bin 500 dolar değerinde bağışta bulundu.