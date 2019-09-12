Trump, Bahreyn Veliaht Prensi'ni ağırlayacak ABD Başkanı Donald Trump ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife 16 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Eylül'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi. Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın 16 Eylül'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi. Söz konusu ziyaretin ABD ve Bahreyn arasındaki stratejik ortaklık ve dostluğu güçlendireceğine, ekonomik ve güvenlik iş birliğini artıracağına işaret edilen açıklamada, iki liderin deniz güvenliği, İran tehdidiyle mücadele, bölgesel barışı artırma ve terörle mücadele konusunu görüşeceği kaydedildi.

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