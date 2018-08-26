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Trump azledilirse ülkeyi o yönetecek... Hz. İsa ile konuştuğunu zannediyor!

Tüm dünyaya savaş açan ABD Başkanı Donald Trump görevden azledilirse, yerine fanatik Evanjelist Mike Pence geçecek. Pence ise Omarosa Manigault tarafından kaleme alınan Unhinged adlı kitaba göre paranoid belirtiler gösteriyor. Kitapta Pence'in Hz. İsa ile görüştüğünü iddia ettiği belirtiliyor ve Pence'in akıl sağlığının yerinde olmadığı ifade ediliyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:54
Trump azledilirse ülkeyi o yönetecek... Hz. İsa ile konuştuğunu zannediyor!

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump döneminin dikkati çeken gelişmelerinden biri radikal Hristiyan tarikat Evanjeliklerin Beyaz Saray'da artan etkisi oldu.

Bu etkide Donald Trump'ın Washington'daki yerleşik yapı tarafından kabul edilmemesi kadar, Evanjelik yapıya mensup Mike Pence'in Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Trump'ın, Oval Ofise taşındıktan sonra pekçok kez Evanjelik liderler tarafından ziyaret edildiği ve bu ziyaretler sırasında Beyaz Saray'da dua seansları düzenlendiği de medyaya yansımıştı

Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini de uluslararası tepkiye rağmen bu şehre taşımasında Evanjelik tarikatının önemli rolü olduğu biliniyor. ABD'de yeni çıkacak bir kitap, Evanjeliklerin hedefinin sadece Trump'ın siyasetine yön vermekle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Michael D'Antonio ve Peter Eisner'ın ortak kaleme aldığı "Gölge Başkan: Mike Pence hakkındaki gerçek" adlı kitaba göre Evanjelikler Pence'i, ABD Başkanlığı görevine hazırlıyor. Kitapta son dönemde Türkiye'yi de hedef alan Mike Pence'in kişiliği hakkında da dikkat çeken bilgilere yer veriliyor.

10 YIL BAŞKAN KALACAK

Donald Trump eğer ilk görev görev süresinin ikinci yarısında görevinden azledilirse, Başkan Yardımcısı Mike Pence, sistem gereği otomatik olarak başkanlık görevine getirilecek. Bu durumda Pence sadece son iki sene değil, 2020 ve 2024 Başkanlık seçimlerinde de potansiyel olarak aday olma ve seçilme hakkına sahip olacak. Bu formül için de kritik tarih Ocak 2019. Ocak 2019'da Trump, 4 yıllık başkanlık süresinin ilk iki yılını doldurmuş olacak. Evanjelik tarikatı da bu senaryoya oynuyor.

Eğer senaryo gerçekleşirse, dünyayı kıyamete sürüklemeyi hedefleyen Evanjelikler, ABD'nin komuta-kontrol merkezi Oval Ofis'in hakimiyetini tamamen ele geçirecek. ABD'de daha önce Franklin D. Roosevelt'in görev başında ölmesi üzerine Başkan Yardımcısı Harry S. Truman başkanlık görevine Nisan 1945'te gelmiş ve Oval Ofis'teki görevini tam 8 yıl, Ocak 1953'e kadar sürdürmüştü. Truman uyguladığı siyasetle Soğuk Savaş'a yön vermişti.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:54
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