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Beril Dedeoğlu: Trump artık senatoya mahkum

ABD'deki seçim sonuçlarını değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Trump'ın kendini senatoya mahkum ettiğini söyledi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:58
Beril Dedeoğlu: Trump artık senatoya mahkum

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Beril Dedeoğlu, ABD'deki seçim sonuçlarını yorumlayarak, "Bu seçim sonucu (Trump'ın) istediği her yasayı çıkartamayacağı anlamına geliyor, bu açıdan biraz elini daraltan bir durum." diye konuştu.

Trump artık senatoya mahkum

Trump'a yönelik azil süreci başlatılırsa bunun Senatoda durdurulmasının mümkün olduğunu ifade eden Dedeoğlu, Trump'ın kendini "Senatoya mahkum" hale getirdiğini aktardı.

Trump'ın bundan sonraki tavırlarında biraz daha Demokratların gönlünü alacak politikalara yönelebileceği değerlendirmesinde bulunan Dedeoğlu, ancak bunun daha çok iç politikayla ilgili olacağını, dış politikada ise yakın vadede çok büyük bir değişiklik beklemediğini söyledi.

Dedeoğlu, "Trump, iç siyasette çok istekli olmayacaktır ama bazı değişikliklere mecbur kalacaktır. Dış politikada büyük bir değişiklik yapacağı kanaatinde değilim. Ama içeride biraz eli daraldı tabii ki." dedi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:58
  1. Donald Trump
  2. ABD seçimleri
  3. Prof. Dr.Beril Dedeoğlu

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