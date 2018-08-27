Trump bir pot daha kırdı! Ülkesinde alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ohio'da bir çocuk hastanesini ziyareti sırasında Amerikan bayrağını çizerken yanlış renk kullanması Twitter'ı uzun süre meşgul etti ve genellikle "aklı başka yerde olmalı" diye yorumlandı. Trump'ın kırdığı potlarla ve sıradışı davranışlarıyla gündeme gelmesi kamuoyunu artık şaşırtmıyor ama Amerikan bayrağının neye benzediğini bilmemesinin pek mümkün olmadığında çoğunluk hemfikir.

SOSYAL MEDYADA FARK EDİLDİ

Olay ABD başkanı perşembe günü Melania Trump'ın ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile birlikte Ohio'da Nationwide Çocuk Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaşandı. Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti. Fakat başkan, Amerikan bayrağının şeritlerinden birini nedense kırmızı yerine maviye boyayıverdi. Aslında Sağlık Bakanı Azar'ın ziyaret sırasında attığı, morfin etkisi yaratan kimyasallar sorunuyla ilgili twitter mesajına iliştirdiği fotoğraflar olmasa bu belki de hiç farkedilmeyecekti.

İLK DEĞİL

Trump, milli marş çalınırken sadece bir dizleri üzerine çöken atletleri Amerikan bayrağına saygısızlıkla suçladığını hatırlatanlar çıktı. Kuşkusuz Amerikan bayrağının yanlış boyanmasının doğrudan bayrağa saygısızlık sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir konu.

(BBC Türkçe)