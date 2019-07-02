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Trump, Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi

02 Temmuz 2019 Salı 06:06
Trump, Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan bu ülkeden çekilmesinin sonuçlarının kötü olacağını düşündüğünü belirtti.

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekme planı konusunda önlerinde birçok sorun olduğunu söyledi.

Daha önce de olduğu gibi bir kez daha Afganistan'daki ABD askerlerini çekmeyi düşündüğünü kaydeden Trump, "Askerlerimizi çekmeyi istiyorum ama (çekilmeden önce) orada çok güçlü bir istihbarat bırakırım." dedi.

"Orada saklanacak çok yer var. Adeta teröristler için bir laboratuvar. Ben teröristlerin Harvard'ı diyorum." ifadelerini kullanan Trump, Afganistan'ı yeterli hazırlık yapmadan terk etmeleri durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenip ABD'ye saldırı için bir zemin olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

- Afganistan barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 06:06
  1. ABD
  2. Afganistan
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