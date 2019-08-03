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"Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmek istediği ileri sürüldü- Trump:"Afganistan'da önemli mesafe katettik. Hala (Taliban'la) görüşüyoruz, ancak çok mesafe katettik. (Asker) Sayımızı azaltıyoruz"- "Suriye'deki (asker) sayımızı da azaltıyoruz. DEAŞ'ı yendik, şimdi elimizde 2 bin 500 (DEAŞ militanı) mahkum var. Avrupa bunları geri alacak ya da birileri geri alacak"- "Rusya ile nükleer bir pakt için görüşüyoruz. Eğer Rusya ile bir pakt kurabilirsek, biz de onlar da (nükleer) silahlarını azaltırsa bu dünya için çok iyi bir şey olur"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:28
"Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor" iddiası

WASHINGTON (AA) - Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmek istediği iddia edildi.

Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 5 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasını istediğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu talebin 2020 Kasım ayına kadar gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmaya başladıklarını belirtti.

- "10 milyon kişinin ölmesini istemem"

Konunun detaylarına girmeyen Trump, bir kez daha istemesi durumunda Afganistan'daki savaşı birkaç gün içinde kazanabileceklerini, ancak 10 milyon insanın ölmesini istemediğini söyledi.

Trump, "Afganistan'da önemli mesafe katettik. Hala (Taliban'la) görüşüyoruz, ancak çok mesafe katettik. (Asker) Sayımızı azaltıyoruz. 19 yıldır oradayız ve polislik görevi yapıyoruz. Bu savaşı birkaç gün içinde kazanabiliriz ama 10 milyon insanın ölmesini istemem. Kaldı ki nükleer silahlar kullanmaktan bahsetmiyorum, tamamen konvansiyonel silahlardan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Pakistan'ın Afganistan'daki Taliban'la barış sürecinde kendilerine yardımda bulunacağından emin olduğunu vurguladı.

- "2 bin 500 DEAŞ mahkumu var"

Trump ayrıca, "Suriye'deki (asker) sayımızı da azaltıyoruz. DEAŞ'ı yendik, şimdi elimizde 2 bin 500 (DEAŞ militanı) mahkum var. Avrupa bunları geri alacak ya da birileri geri alacak." değerlendirmesini yaptı.

- "Rusya ile nükleer pakt için görüşüyoruz"

Öte yandan Trump, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD ve Rusya'nın çekilmesiyle ilgili olarak da "gelecekten ümitvar" konuştu.

Trump, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Rusya ile nükleer bir pakt için görüşüyoruz. Nükleer anlamında biz ilk sıradayız, Rusya ikinci sırada. Eğer Rusya ile bir pakt kurabilirsek, biz de onlar da (nükleer) silahlarını azaltırsa bu dünya için çok iyi bir şey olur. İnanıyorum ki bu bir gün olacaktır."

ABD ve Rusya INF Anlaşması'ndan dün resmen çekildiğini açıklamıştı.

Diğer yandan Trump, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü görevine önce aday gösterip 5 gün sonra adaylığını geri çektiği Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'in yerine birkaç gün içinde yeni adayını açıklayacağını söyledi.

Trump, medyanın Ratcliffe'e "haksız davrandığını", sürecin böyle devam edemeyeceği kanaatinde olduğu için yeni bir aday üzerine düşündüğünü belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:28
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Donald Trump
  4. Suriye

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