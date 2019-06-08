0553 313 94 23

Trump açıkladı: Pazartesi başlar

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Meksika'yı tehdit etti. Trump iki ülke arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, Meksika'nın pazartesi gününden itibaren yüzde 5'lik gümrük vergisini ödemeye başlayacağını bildirdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 06:06
Trump açıkladı: Pazartesi başlar

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Meksika'ya koyacağı "yasa dışı göçmen" vergisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika ile anlaşma yapılması durumunda, bu ülkenin üst düzeyde çiftlik ve tarım ürünü alımına başlayabileceğine işaret eden Trump, "Meksika ile anlaşmamız için ortada iyi bir şans var." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Eğer Meksika ile anlaşma sağlayamazsak, Meksika pazartesi günü yüzde 5'lik gümrük vergilerini ödemeye başlayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin göçmen politikaları konusunda Demokratlara da yüklenen Trump, "Demokratlar, göçmenlik yasa tasarısı konusunda iyi ve somut hiçbir şey yapamıyorlar." görüşünü paylaştı.

Trump'tan Meksika'ya göçmen vergisi

ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi koymuştu.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.

Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını belirtmişti.
Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıkça söyleyen ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 05:27
  1. trump
  2. abd
  3. savaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyecanlandıran yazılım... Aracın şarj süresini iki katına çıkardılar
    1. Heyecanlandıran yazılım... Aracın şarj..
    2. Çorum'da feci kaza... 3 kişi hayatını..
    3. Düzce'de düğünde kan aktı... Ortalık..
    4. Trump açıkladı: Pazartesi başlar
    5. İstanbul'da film gibi olay... İnfaza..
    6. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    7. İstanbul'da feci kaza... Metrelerce..
    8. Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını..
    9. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    10. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan..
    11. Beşiktaş’da trafik kazası: 2 ölü 8..
    12. Başkentte gecekondu yangını
    13. ABD Meksika'ya uygulayacağı "yasa dışı..
    14. Ankara’da otomobil köprüden düştü
    15. İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8..
    16. "Hollywoodtürke" filminin galası..
    17. Putin'den Erdoğan'a övgü: Delikanlı..
    18. Almanya'da "Kalemin Ahengi" hat sanatı..
    19. Nijerya'da silahlı çete üyesi 90 kişi..
    20. Tunus ve Fas gazeteciler..
    21. Nükleer santral için Rusya'dan güzel..
    22. İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir’de..
    23. Yıldırım, “31 Mart’ın tek mağduru 8,5..
    24. Rusya'dan Yunanistan'a tepki: S-300..
    25. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
    26. Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti!..
    27. Trump'tan NASA’nın Ay’a gidiş..
    28. ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan..
    29. Putin açıkladı: ABD taktik değiştirdi
    30. Başkentte trafik kazası
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...