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Trump'dan 'Çin' açıklaması: Önemli bir mesafe katedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirdi.

30 Aralık 2018 Pazar 11:00
Trump'dan 'Çin' açıklaması: Önemli bir mesafe katedildi

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile şimdi uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleşirdim. Anlaşma çok iyi gidiyor. Yapılırsa oldukça kapsamlı, tüm konuları, alanları ve anlaşmazlık noktalarını kapsayacak. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'de görüşmüşlerdi

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmışlardı.

Washington yönetiminin, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını, 1 Ocak itibarıyla yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:00
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Şi Cinping
  4. Çin

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